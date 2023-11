Campania: Consiglio regionale convocato per giovedì 23 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà giovedì 23 novembre dalle ore 14 alle ore 17,30 per l’esame del disegno di legge “Seconda variazione al Bilancio di previsione 2023-2025”, delibera di Giunta regionale n. 627 del 31 ottobre 2023; e della proposta di legge ad iniziativa popolare “Disposizioni per persone con gravi patologie disabilitanti. A seguire, le seguenti Mozioni: “Misure per favorire l’accesso degli studenti fuori sede nelle Aree interne agli alloggi universitari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S); “Reddito di cittadinanza, sostegno e politiche attive di intervento regionali” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto); “Misure a sostegno dei percettori occupabili del reddito di cittadinanza” e “Convocazione di un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione del termovalorizzatore di Acerra” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello (M5S); “Misure organizzative urgenti per l’abbattimento delle liste di attesa di prestazioni sanitarie” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino (gruppo misto); “Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza” ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo e “Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale” ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo (+Europa); “Attività otorino sul territorio di Caserta” ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero (Pd) e della consigliera Loredana Raia (Pd). Di seguito, sono iscritte all’ordine del giorno le proposte di legge, richiamate in Aula dai proponenti perché decorsi i termini per l’approvazione nelle rispettive Commissioni, “Interventi in favore dei coniugi separati o divorziati con figli minori a carico”, “Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici” , “Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”, “Istituzione di un fondo di circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Superbonus). Infine l’espressione di gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale (Decreto presidenziale n.102 del 17 ottobre 2023 "Collegio dei revisori Arpac". Nomina; e Decreto Presidenziale n.105 del 19 ottobre 2023 "A.S.P. Fabrizio Guarino in Solofra - Nomina commissario reggente ai sensi dell'art. 42”. (Ren)