Usa-Libia: capo Alto Consiglio di Stato incontra rappresentanti statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una visita ufficiale negli Stati Uniti, il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Mohamed Takala, ha avuto colloqui con il vice segretario di Stato aggiunto per gli affari nordafricani, Josh Harris, e con l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, sui più importanti fascicoli politici in Medio Oriente, oltre alle modalità per risolvere la crisi politica libica. Le parti hanno discusso anche dell'iniziativa dell'inviato del Segretario generale in Libia, Abdoulaye Bathily, che dovrebbe essere presentata prossimamente. Lo riferisce l'ufficio informazioni dell'Alto Consiglio di Stato a Tripoli. La visita di Takala a Washington giunge nel pieno dello stallo politico a cui sta assistendo il Paese a causa dei meccanismi costituzionali per le elezioni e delle continue controversie e divisioni tra la Camera dei rappresentanti con sede in Cirenaica, guidata da Aguila Saleh, e l'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, guidato da Takala. (Lit)