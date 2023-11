Torino: Carabinieri, due arresti e 5 denunce per droga e rapine tra giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti e 5 denunce. E' questo il risultato di due distinte operazioni svolte il 4,5 e l'11 novembre dai Carabinieri di Torino che hanno svolto delle azioni antidroga e contro le rapine a carico di due gruppi di giovani. Durante la notte tra il 4 e il 5 novembre, nell'ambito dei controlli su 45 autovetture, sono state segnalate alla Prefettura cinque persone comprese tra i 20 e i 36 anni, per il possesso e l'uso di droghe. Sono state sequestrate decine di dosi di hashish, marijuana e cocaina. Mentre nella notte dell'11 novembre, un 18enne e un 19enne sono stati arrestati per rapina aggravata e sono stati denunciati per ricettazione. In uno degli episodi un ragazzo italiano di 20 anni era stato preso a calci e pugni, prima di essere derubato del cellulare ai Murazzi del Po da un gruppo che era partito dicendo: "Hai guardato la mia ragazza". I fermati sono sospettati di aver compiuto altre rapine nella stessa serata. (Rpi)