Nigeria: governo annuncia ritiro agenti di polizia impiegati nelle scorte

- La Nigeria ritirerà gli agenti di polizia impiegati come scorta di sicurezza delle personalità, istituzionali e non, in linea con una direttiva presidenziale. Lo ha dichiarato in una nota il ministro di Stato per gli Affari di polizia, Hajia Imaan Sulaiman-Ibrahim, affermando che le forze di polizia sono attualmente in difficoltà dopo decenni di abbandono che hanno ostacolato la loro capacità di adempiere al proprio mandato costituzionale. La misura, ha spiegato il ministro, risponde alla necessità di realizzare la visione del presidente Bola Tinubu di una forza rinnovata e altamente efficace. Il ministero, ha aggiunto, ha il mandato di “sviluppare e attuare un rapporto armonizzato sulla riforma della polizia e modificare la legge sulla polizia, nonché eseguire la direttiva del presidente sul ritiro del personale di polizia dai compiti di sicurezza dei Vip e sviluppare una strategia di polizia di prossimità”. (Res)