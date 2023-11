Energia: Ungheria e Russia firmano piano di lavoro per espansione centrale nucleare di Paks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria e la Russia hanno sottoscritto un piano di lavoro relativo alla costruzione della centrale nucleare di Paks 2, in base al quale la connessione dei nuovi reattori alla rete avverrà all’inizio degli anni Trenta di questo secolo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, che oggi ha incontrato il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev. "Oggi abbiamo firmato un programma di lavoro per i prossimi anni e sulla cui base posso dire che all'inizio del prossimo decennio saremo in grado di collegare alla rete la nuova centrale nucleare che stiamo costruendo", ha detto Szijjarto in conferenza stampa congiunta con Likhachev a Paks, nell’Ungheria centromeridionale. Il numero delle imprese straniere che parteciperanno al progetto di espansione della centrale aumenterà, ha spiegato il direttore generale di Rosatom. Malgrado una situazione “ostile” in Europa nei confronti delle attività di Rosatom, la società statale russa intende “attuare il progetto in Ungheria nel modo più efficiente possibile”, ha continuato Likhachev. (Vap)