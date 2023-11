Medio Oriente: inviato speciale Cina in Turchia, al centro situazione nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Cina per il Medio Oriente, Zhai Jun, si è recato ieri in Turchia per incontrare il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, col quale ha discusso l'andamento del conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Pechino. In risposta all'attuale crisi che ha colpito Gaza, la comunità internazionale dovrebbe agire "immediatamente", fermando i combattimenti "il prima possibile", garantendo la protezione dei civili e raddoppiando gli sforzi diplomatici per riportare la crisi sulla via di una soluzione politica, ha detto Zhai. A tal proposito, la Cina "è disposta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Turchia, nonché a compiere sforzi per promuovere una soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese", ha aggiunto. Durante la visita, il diplomatico cinese ha incontrato anche il direttore generale del ministero degli Esteri turco per il Medio Oriente, Can Dizdar. (Cip)