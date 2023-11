Sudafrica: violenta grandinata su Johannesburg, colpiti diversi sobborghi della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'improvvisa e intensa grandinata ha colpito diverse parti di Johannesburg, in Sudafrica, bloccando le autostrade e danneggiando giardini, veicoli, parcheggi, edifici, strade e altre proprietà. Secondo quanto riporta il quotidiano online "TimesLive", sulla città si sono abbattuti chicchi di grandine "grandi quanto palline da golf”. Il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze di Johannesburg, Robert Mulaudzi, ha detto al canale televisivo "eNca" che le inondazioni improvvise dovute alla tempesta hanno colpito alcune parti della città, ma non sono stati registrati feriti o vittime, aggiungendo che le autorità hanno fornito servizi di emergenza alle famiglie colpite e rimarranno in massima allerta per rispondere a qualsiasi incidente segnalato. (Res)