© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Moldova sono più interessati ai partiti politici che sostengono un maggiore equilibrio sulla scena internazionale. Lo ha sostenuto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Peskov ha commentato le recenti dichiarazioni della presidente moldava, Maia Sandu, secondo cui Mosca e Chisinau mancano di questioni di interesse reciproco per la discussione. "Sandu non tiene conto dei risultati delle elezioni che si sono appena svolte. Intendo le elezioni regionali, dove non è stato il suo partito a vincere", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. (Rum)