Nigeria: oltre 170 passeggeri nigeriani respinti dall'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 170 cittadini nigeriani imbarcati su un volo diretto verso l'Arabia Saudita sono stati respinti al loro arrivo dopo che le autorità saudite hanno revocato i loro visti. Lo riferiscono i media nigeriani, secondo cui un totale di 264 passeggeri, partiti dalle città nigeriane di Lagos e Kano, avevano ricevuto i visti e erano stati sottoposti a rigorosi controlli prima dell'imbarco. Tuttavia, secondo quanto riferito, tutti i loro visti sarebbero stati revocati mentre erano in volo e al loro arrivo le autorità saudite si sono rifiutate di concedere l'ingresso e hanno ordinato alla compagnia aerea nigeriana Air Peace di ricondurli in Nigeria. In un secondo momento, le autorità saudite hanno consentito l'ingresso a 87 passeggeri dopo l'intervento dell'ambasciata nigeriana a Riad, ma 177 sono stati rimpatriati in Nigeria nella notte. La maggior parte dei passeggeri si era recata in Arabia Saudita per compiere il pellegrinaggio minore Hajj (Umrah) alla città santa islamica della Mecca. Le autorità saudite non hanno commentato la questione. (Res)