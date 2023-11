Ucraina: Borrell, a fine mese team Ue a Kiev per illustrare piano di sostegno militare a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine mese un team del Servizio europeo per l'Azione esterna (Seae) si recherà a Kiev per presentare una proposta sugli impegni futuri europei in merito al sostegno militare all'Ucraina. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "Oggi valuteremo il nostro sostegno all'Ucraina da molti punti di vista, dal punto di vista del riorientamento dell'addestramento, dal punto di vista della fornitura di munizioni e riveleremo a che punto siamo e come possiamo aumentarlo", ha detto ricordando che la cifra spesa fino ad oggi ha raggiunto i 27 miliardi di euro. "Entro la fine del mese, il mio team si recherà in Ucraina e presenterà la nostra proposta di impegni a lungo termine per garantire la sicurezza dell'Ucraina, che dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Unione europea entro la fine dell'anno", ha aggiunto. (Beb)