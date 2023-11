Sciopero: Salvini, se Cgil e Uil non desistono farò partire precettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se entro oggi i sindacati non tornano dentro il rispetto della legge e non desistono, entro la mezzanotte si può partire con la precettazione, che è quello suggerito dal garante, ovvero scioperare ma per una fascia limitata di quattro ore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1.(Rin)