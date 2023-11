Cina-Italia: aperta a Hong Kong la Settimana della cucina italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è aperta ieri a Hong Kong con il sorriso della studentessa Mei Ching la Settimana della cucina italiana nel mondo. Mei Ching, studentessa della School of Hotel & Tourism Management della Hong Kong Polytechnic University, ha vinto la prima competizione di cucina organizzata dal consolato generale d'Italia a Hong Kong e Macao, in collaborazione con Alma - Scuola internazionale di cucina italiana e con lo chef Mario Marini, svoltasi nei prestigiosi locali dello showroom del marchio italiano Boffi-De Padova. Lo riferisce un comunicato del consolato, aggiungendo che a gennaio, Mei Ching volerà in Italia per seguire un corso teorico e pratico di tre mesi e mezzo presso la sede della scuola Alma, interamente spesato da sponsor locali. Nella stessa giornata, prosegue la nota, si è svolta una master class dedicata alla tradizione dell'aperitivo italiano, con il sostegno del consolato generale d'Italia e della Camera di commercio Italiana a Hong Kong e Macao, tenuta da esperti di Campari Hong Kong.