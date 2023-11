Cina-Italia: aperta a Hong Kong la Settimana della cucina italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata, nell’ambito del Progetto Europeo Top Tales, il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Donegliani ha organizzato un Exclusive Wine Dinner presso il Ristorante Castellana di Hong Kong, mentre la sera precedente si è svolta in collegamento con l’Italia la tradizionale asta del tartufo bianco di Alba (vinta da Hong Kong per il quinto anno consecutivo), associata alla raccolta fondi in favore dell'organizzazione non governativa Monther’s Choice. La settimana proseguirà con eventi dedicati alla cucina, in collaborazione con il Foreign Correspondents Club di Hong Kong, seminari sulla dieta mediterranea del nutrizionista italiano Flavio Valletta, presso la Chinese University di Hong Kong e presso la scuola superiore Island Stingrays, per concludersi con un webinar organizzato in collaborazione con Coldiretti sul tema delle certificazioni europee nel settore agroalimentare. (Com)