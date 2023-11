Sciopero: Salvini, diritto sacrosanto ma devo garantire la mobilità agli italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sciopero nazionale è sulle 24 ore, poi è modulato in maniera diversa - ha spiegato Salvini -. La limitazione oraria l’aveva chiesta il garante, Cgil e Uil non hanno acconsentito. I disagi inizierebbero giovedì sera fino a sabato mattina 18. Ritengo inaccettabile - ha sottolineato - in un momento di difficoltà economica per milioni famiglie che si portano via oltre 24 ore di lavoro, salute e studio. Se avessero rispettato la legge e le richieste del garante non saremmo qui a parlare", ha concluso il ministro.(Rin)