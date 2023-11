Croazia: trovate tracce di alcol nel sangue dell'ex ministro della Difesa Banozic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Sono state riscontrate tracce di alcol negli esami tossicologici effettuati all'ex ministro croato della Difesa Mario Banozic, in seguito all'incidente stradale di sabato scorso in cui è stato coinvolto lo stesso Banozic e che ha provocato la morte di una persona. Il ministro aveva un tasso di alcolemia nel sangue pari a 0,21g/l, secondo quanto riporta la stampa di Zagabria. Dalle ultime informazioni, la sera prima dell'incidente, l'ex ministro avrebbe festeggiato fino a tarda notte e la mattina dopo sarebbe andato a caccia. L'accusa sarà per lui di omicidio colposo. Banozic e l'autista del furgone poi deceduto nello scontro non indossavano le cinture di sicurezza al momento dell'incidente. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha proposto Ivan Anusic come nuovo ministro della Difesa dopo la decisione di destituire Banozic dall'incarico. (Seb)