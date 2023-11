Taiwan: governo al lavoro per incontro tra Morris Chang e Biden a margine Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan sta lavorando per organizzare un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il magnate dei semiconduttori Morris Chang, che rappresenterà Taipei alla settimana dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a San Francisco. Lo ha annunciato il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan, Wellington Koo, mentre il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato di non avere informazioni da divulgare in merito a “incontri specifici” a margine del vertice. La rappresentanza di Taiwan all’Apec è stata affidata al fondatore del colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) anziché alla presidente Tsai Ing-wen a causa delle proteste della Cina, che considera l’isola come “parte inalienabile” del suo territorio. (Res)