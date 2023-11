Apec: proteste a San Francisco contro Xi Jinping e il Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti per la democrazia si è riunito ieri a San Francisco per protestare contro la partecipazione del presidente della Cina, Xi Jinping, al vertice statunitense per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). I manifestanti si sono radunati nei pressi del Moscone Center, la sede del vertice dove la polizia ha eretto barriere metalliche e limitato l’accesso al personale autorizzato, e nei pressi del St. Regis Hotel, dove si ritiene che soggiorni Xi Jinping. All’ingresso dell’albergo sono state schierate numerose guardie di sicurezza, mentre le targhe di alcune auto in entrata e in uscita sono state oscurate. Una donna nei pressi del Moscone Center è stata immortalata con un cartello che recitava: “Xi Jinping. Ridammi mio padre, la mia proprietà, la mia famiglia, la mia giustizia e i miei diritti umani”. Un altro uomo è stato avvistato nei pressi dell’hotel con un cartello che accusava la Cina di avere allestito “campi di concentramento” nella regione autonoma nord-occidentale dello Xinjiang, accompagnato dalla riproduzione di una persona con indosso una maschera con il motivo della bandiera del Turkestan orientale e con la bocca coperta da una mano rossa su cui spicca la bandiera cinese. Ai giornalisti intervenuti sulla scena, riporta l’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, è stato ordinato di cancellare foto e video da alcuni uomini dall’accento cinese. (Was)