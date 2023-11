© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEAl via la XXII edizione di "3 Giorni per la Scuola”, dedicata alla didattica, all'innovazione, alla sperimentazione, dove a farla da padrone saranno i protagonisti della scuola. L'appuntamento, promosso da Città della Scienza e l'assessorato Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili della Regione Campania in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed il sostengo della Regione Campania, affronterà diversi temi di attualità, per indagare con esperti, docenti, educatori di tutta Italia le trasformazioni, i punti d'arrivo e le nuove sfide con cui si confronta oggi il mondo della scuola. Presenti il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, l'assessore alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini. Spazio all'intervista di Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano-Ingv. Sala Newton di Città della Scienza, via Coroglio - Napoli (ore 10).Apre Foolers Village Napoli, il nuovo polo di innovazione per le startup, frutto della collaborazione tra la "fabbrica di startup" FoolFarm S.p.A. e l’università degli Studi di Napoli Federico II. All'incontro, dedicato a studenti, imprenditori, manager e accademici, interverranno Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Giorgio Ventre, docente di Ingegneria Informatica e Direttore Scientifico della Apple Developer Academy; Andrea Cinelli, Ceo e Co-founder di FoolFarm. Apple Developer Academy presso Università Federico II, Campus di San Giovanni a Teduccio - Napoli (ore 14).NAPOLIManifestazione dal titolo 'Abitare/Immaginare' organizzata da Tirreno Power. Interviene per un saluto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Officine San Carlo in Stradone Vigliena 23/a - Napoli (ore 15.30).Inaugurazione della Fabbrica italiana dell’innovazione, un incubatore/acceleratore con un focus sulle principali sfide dell'innovazione scientifica e tecnologica nei settori della Blue&Green e dell'industrie culturali e creative. Saranno presenti il ministro delle Imprese e del made in Italy, Aldolfo Urso, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania, Valeria Fascione, Fabrizio Monticelli, presidente di Fabbrica Italiana dell'innovazione, Vincenzo Lipardi, presidente di Spici e direttore di Fabbrica Italiana dell'innovazione, Angelo Giuliana, direttore Generale di Meditech - Competence Centre. Ex Archivio Storico dell'Enel, via Ponte dei Granili 24 (San Giovanni a Teduccio) - Napoli (ore 16.30).VARIEGiornata di studio presieduta da Francesco Marone, Università Suor Orsola Benincasa, sulla Costituzione economica. Conclude Giuliano Amato. Palazzo Ricca, Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213 - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa di presentazione del XV Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Intervengono il giurista Luigi Ferrajoli, che tratterà del diritto alla vita come diritto a migrare, la presidente dell'associazione internazionale dei Giuristi democratici Micol Savia e i rappresentanti delle navi umanitarie Resq e Sos Mediterranee. Aula T1 dell’ Orientale di Palazzo del Mediterraneo in via Marina 50 - Napoli (ore 16.30).(Ren)