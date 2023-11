Sciopero: Landini, lo confermiamo, sgradevole se ci sarà precettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendiamo confermare lo sciopero del 17 novembre, avendolo rimodulato per aerei e vigili del fuoco. Sgradevole se il ministro Salvini facesse interventi di autorità come la precettazione, spero non si superino i limiti". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di Radio 24, parlando dello sciopero generale indetto con la Uil per venerdì 17 novembre. "Abbiamo informato il garante di confermare la nostra decisione, come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e ridotto lo sciopero dei vigili del fuoco. Per il resto impianto dello sciopero confermato", ha aggiunto. "Troviamo sbagliata l'interpretazione del garante che mette in discussione un diritto di chi lavora di scioperare - ha spiegato -. Contestiamo l'interpretazione compiacente, che Salvini usa per mettere in discussione il diritto di sciopero". E ancora sul Garante: "E' un uso politico, è compiacente con il governo, dal 27 di ottobre ci hanno messo 12 giorni per dire che le cose non andavano e ci hanno incontrato perchè lo abbiamo chiesto noi", ha concluso. (Rin)