Grecia: ex ministro Tsakalotos, decisione di lasciare Syriza è stata difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di lasciare Syriza, partito greco all’opposizione, è stata difficile. Lo ha dichiarato l’ex ministro delle Finanze greco e storico dirigente del partito, Euclid Tsakalotos, nella sua prima intervista dopo la scissione del partito. "Non commetteremo l'errore commesso in altre casi, quello di attaccare il partito che abbiamo lasciato e il suo leader", ha aggiunto l'ex ministro delle Finanze, sottolineando che è determinato a parlare dei grandi temi che riguardano la società. "Se si rimane fermi ‘sull'anti-mitsotakismo’, non si può andare avanti", ha aggiunto Tsakalotos. "Non c'è politica senza ideologia", ha proseguito il politico ellenico. "Dopo l'esperienza del governo, Syriza ha smesso di essere un decisore politico. Alla fine non ho criticato abbastanza il mio partito”, ha proseguito l’ex ministro. (Gra)