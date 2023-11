Medio Oriente: Cina, dichiarazioni Israele su bomba atomica sono “irresponsabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è favorevole alla creazione di una zona priva di armi nucleari in Medio Oriente e ritiene che le dichiarazioni rilasciate da un funzionario di Israele sul possibile sgancio della bomba atomica sulla Striscia di Gaza siano “estremamente irresponsabili ed inquietanti”. Lo ha detto il vice rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite, Geng Shuang, durante una conferenza di settore, dopo che il ministro israeliano del Patrimonio edilizio, Amihai Elyahu, ha definito “una possibilità” l’utilizzo dell’arma nucleare contro l’exclave palestinese. “Questo tipo di dichiarazione va universalmente condannata. È estremamente irresponsabile e inquietante, nonché contraria al consenso internazionale secondo cui una guerra nucleare non può essere vinta né deve essere combattuta”, ha detto Geng. Il diplomatico cinese ha dunque invitato Israele a “ritrattare immediatamente” queste dichiarazioni, nonché ad aderire al trattato di non proliferazione “il più presto possibile”. “Dato il contesto attuale, la comunità internazionale dovrebbe compiere maggiori sforzi per sostenere la creazione di una zona priva di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa (Wmd) in Medio Oriente. Ciò è di grande urgenza e rilevanza per facilitare la riconciliazione e la cooperazione tra i Paesi della regione e far avanzare il processo di pace in Medio Oriente”, ha concluso Geng. (Cip)