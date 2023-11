Medio Oriente: coro di condanne del raid israeliano su centro Qatar per la ricostruzione di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar, Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Egitto e Giordania, assieme alla Lega araba, al Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e all’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) hanno condannato duramente il bombardamento israeliano che ieri ha colpito la sede del Comitato del Qatar per la ricostruzione di Gaza. Lo riferiscono le agenzie di stampa arabe. In particolare, secondo l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, Doha ha definito il bombardamento del Comitato per la ricostruzione di Gaza come “una flagrante violazione del diritto intenrazionale e una manifestazione dell’approccio delle forze di occupazione israeliane, che mira a colpire gli obiettivi civili, avendo già interessato ospedali, scuole, centri urbani e rifugi per sfollati”. Pertanto, il ministero degli Esteri del Qatar, in un comunicato stampa diramato ieri, ha esortato la comunità internazionale ad agire con urgenza per attribuire a Israele la responsabilità dei suoi “ripetuti crimini contro i civili”, inducendolo a “conformarsi al diritto internazionale”. Inoltre, lo stesso dicastero ha invitato Israele a smettere di addurre “giustificazioni infondate per colpire obiettivi civili” e di ricorrere a “informazioni ingannevoli” a sostegno della propria condotta. (Res)