Medio Oriente: Pechino, “urgente bisogno” della fine delle ostilità tra Israele e Hamas

- C’è un urgente bisogno della fine delle ostilità in Medio Oriente, dal momento che il conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas ha provocato “vittime civili su larga scala”. Lo ha detto il direttore generale per gli affari del Medio Oriente del ministero degli Esteri cinese, Wang Di, durante una visita in Iran condotta nel fine settimana, la prima di un diplomatico di Pechino dallo scoppio della guerra. Wang ha ribadito la posizione della Cina sul conflitto durante un incontro con il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri, e con i responsabili degli affari regionali. Pur essendo uno dei principali sostenitori di Hamas, cui ha fornito assistenza finanziaria e militare, l’Iran ha negato ogni coinvolgimento nell’offensiva lanciata dal gruppo islamista contro Israele il 7 ottobre. (Cip)