Energia: Germania, per Rwe risultato di 3,4 miliardi di euro tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Rwe ha registrato tra gennaio e settembre scorso un risultato netto rettificato di circa 3,4 miliardi di euro, pari a più del doppio di quello dello stesso periodo del 2022. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che a contribuire a questo risultato è stato l'andamento positivo dell'azienda con la produzione e il commercio di energia elettrica. Rwe ha confermato le prospettive per il 2023, con l'utile netto compreso tra 3,3 e 3,8 miliardi di euro. Il dividendo per l’anno di esercizio in corso salirà da 10 centesimi a un euro per azione. Il direttore finanziario della società, Michael Mueller, ha citato come motivo della crescita degli utili “una forte attività di investimento”. Dall'inizio dell'anno la capacità di produzione di Rwe è aumentata di circa 6 gigawatt. Per Mueller, “ciò porta ad un aumento significativo della produzione di elettricità da energie rinnovabili, che contribuisce alla crescita degli utili”. Questo sviluppo “continuerà”, ha infine affermato il dirigente.(Geb)