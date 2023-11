Ucraina: Stoltenberg, situazione sul campo difficile, per arrivare a negoziato bisogna sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina continuano i combattimenti e la situazione sul campo è difficile. "L'Ue deve mantenere il sostegno a Kiev. Non possiamo permettere al presidente Putin di vincere. L'Ucraina deve prevalere come nazione sovrana e indipendente in Europa ed è nel nostro interesse sostenerla". A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "Spetta all'Ucraina decidere quali sono le condizioni accettabili per i negoziati e, ancora più importante, quali sono le condizioni accettabili per un accordo", ha poi aggiunto. "Le guerre sono imprevedibili, nessuno può dire come e quando finirà questa. Quello che possiamo dire è che la probabilità di un esito negoziale accettabile aumenta con l'aumentare del sostegno militare che forniamo all'Ucraina, perché finora non abbiamo visto una reale volontà da parte di Putin di negoziare una soluzione accettabile per l'Ucraina. Quindi, l'unico modo per arrivare a questo risultato è convincerlo che non vincerà sul campo di battaglia, e l'unico modo per raggiungere questo obiettivo è rafforzare la capacità militare dell'Ucraina fornendo supporto", ha concluso Stoltenberg. (Beb)