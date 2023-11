Medio Oriente: arcivescovo di Canterbury chiede cessate il fuoco, catastrofe umanitaria ingiustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha chiesto un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, affermando che la portata delle morti civili e della catastrofe umanitaria a Gaza non può essere "moralmente giustificata". "Gli omicidi devono finire", ha detto l'arcivescovo, aggiungendo che la richiesta di cessate il fuoco è un "grido morale". Nel suo discorso di apertura al Sinodo della Chiesa d'Inghilterra, a Londra, Welby ha affermato: "Come leader religioso posso dire che l'uccisione di così tanti civili e gli estesi danni alle infrastrutture civili non possono essere moralmente giustificati". "La nostra comune umanità deve trovare un altro modo per ottenere giustizia, sicurezza e coesistenza pacifica per israeliani e palestinesi da ora, per il futuro", ha aggiunto l'arcivescovo. (Rel)