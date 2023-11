Armenia: Pashinyan annuncia che non parteciperà al summit della Csto a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha informato in una conversazione telefonica il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko che non sarebbe stato in grado di prendere parte al vertice dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) a Minsk il 23 novembre. Lo ha riferito il governo armeno. "Sono state discusse le questioni relative all'organizzazione di una riunione del Consiglio di sicurezza collettivo Csto, che si terrà il 23 novembre a Minsk. Il primo ministro Pashinyan ha informato il presidente della Bielorussia che non sarebbe stato in grado di prendere parte all'incontro e ha espresso la speranza che i partner della Csto avrebbero trattato questa decisione con comprensione", ha detto il governo di Erevan. (Rum)