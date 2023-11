Como: gdf scopre sette lavoratori "in nero" e tre irregolari, sospesi gli esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Como nei giorni scorsi ha scoperto sette lavoratori impiegati in “nero” e tre lavoratori irregolari. In particolare, i Finanzieri della Compagnia Erba hanno effettuato mirati controlli, nei comuni di Cantù, Erba e Mariano Comense, individuando la presenza di sette lavoratori in “nero” di cui: quattro di origine italiana, impiegati in due pizzerie; uno di origine pakistana e due di origine cinese, impiegati in un’azienda di produzione di componentistica meccanica. Uno dei due lavoratori cinesi è risultato privo di regolare permesso di soggiorno ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione già emesso nei suoi confronti; il datore di lavoro, anch’egli di origine cinese, è stato denunciato per aver impiegato un soggetto irregolare sul territorio nazionale. (segue) (Com)