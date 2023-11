Roma: De Santis-Canale (CR), altri due feriti a causa di malamovida, Gualtieri intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo dunque - proseguono De Santis e Canale - che si prendano in considerazione e si attuino le misure proposte con la nostra mozione: evitare nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver prima verificato la cessazione di un'attività ricadente nella stessa autorizzazione o concessione merceologica e la legittimità delle preesistenti in base a quanto stabilito dal regolamento comunale e con deliberazione di Assemblea capitolina; istituire un Tavolo con tutti gli attori rilevanti dell'economia dell'intrattenimento per lo sviluppo sostenibile della vita notturna, al fine di garantire sicurezza, coesione sociale e convivenza civile nei quartieri interessati; avviare una mappatura degli spazi da avviare a progetti di rigenerazione urbana da attivarsi attraverso patti di collaborazione con i cittadini per la promozione di iniziative socio-culturali. La situazione - concludono - sta oramai degenerando e non c'è più tempo da perdere: occorre intervenire, e subito". (Com)