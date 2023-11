Vodafone: ricavi totali in calo a 21,9 miliardi nel primo semestre, crescono quelli da servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali di Vodafone nel primo semestre dell’esercizio fiscale 2023-2024 sono diminuiti a 21,9 miliardi di euro, in calo del 4,3 per cento su base annua, a causa delle variazioni avverse dei tassi di cambio e della cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nell'esercizio precedente. L'utile operativo – riferisce una nota della società – è diminuito del 44,2 per cento a 1,7 miliardi di euro e il gruppo ha registrato una perdita nel periodo di 0,2 miliardi di euro. I ricavi da servizi del gruppo crescono del 4,2 per cento. Viene confermata la guidance per l’intero esercizio. (Rin)