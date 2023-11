Regno Unito: ritorno di Cameron criticato dalla destra del Partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estromissione dell'ex ministra dell'Interno, Suella Braverman, e il ritorno di David Cameron al governo, come ministro degli Esteri, ha innescato un nuovo conflitto interno nel Partito conservatore. In un articolo per il quotidiano "The Telegraph", David Frost, membro della Camera dei Lord, ha detto che il rimpasto dimostra che il primo ministro Rishi Sunak sta riportando il Paese "al passato", mentre Jacob Rees-Mogg, ex capogruppo alla Camera dei Comuni, ha dichiarato che Braverman "sembra essere stata licenziata per aver seguito la politica e i principi conservatori a voce troppo alta". Andrea Jenkyns, sostenitrice di spicco dell'ex premier Boris Johnson e membro del Partito conservatore, ha accusato Sunak di aver deciso di "eliminare il centro-destra dal suo gabinetto" e ha detto che Braverman è l'unica persona nel partito con il coraggio "di dire la verità sullo stato spaventoso delle nostre strade e di un sistema di polizia a due livelli". (Rel)