Ucraina: Breton, capacità produzione munizioni Ue aumentata del 30 per cento

- La capacità di produzione di munizioni in Ue è aumentata del 30 per cento da febbraio. A dirlo il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, al suo arrivo al Consiglio Ue Difesa di Bruxelles. "Siamo quindi in linea con l'obiettivo di fornitura di 1 milione di munizioni a Kiev entro la primavera", ha aggiunto. "Questo obiettivo sarà raggiunto. Ora, naturalmente, gli Stati membri devono effettuare gli ordini per soddisfare i loro obblighi nei confronti dell'Ucraina", ha concluso. (Beb)