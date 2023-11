Vodafone: Della Valle, crescita ricavi in quasi totalità mercati, prosegue trasformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà dell'anno abbiamo migliorato la crescita dei ricavi in quasi tutti i nostri mercati e nel secondo trimestre siamo tornati a crescere in Germania. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Vodafone, Margherita Della Valle, commentando i risultati del primo semestre dell’esercizio fiscale 2023-2024. “La trasformazione di Vodafone sta procedendo. La nostra attenzione ai clienti e la semplificazione del nostro business stanno iniziando a dare i loro frutti, anche se c'è ancora molto da fare. Abbiamo anche annunciato operazioni per rafforzare la nostra posizione nel Regno Unito e per uscire dal difficile mercato spagnolo, al fine di ridimensionare il nostro portafoglio per la crescita”, ha aggiunto. (Rin)