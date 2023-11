Romania: il presidente Iohannis ha iniziato un tour di dieci giorni in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha iniziato un tour di dieci giorni in Africa. Il capo dello stato effettuerà visite di stato in Kenya, Tanzania, Capo Verde e Senegal. Secondo l'Amministrazione Presidenziale, le visite rappresentano il primo approccio politico-diplomatico a questo livello degli ultimi 30 anni e mirano al rilancio delle relazioni della Romania e dell'UE con il continente africano, nello spirito di un nuovo partenariato. Durante i colloqui con gli omologhi, nonché con altre alte cariche africane, Iohannis punterà sull'identificazione di nuove misure per lo sviluppo delle relazioni commerciali, per la promozione della cooperazione in settori di interesse comune, nonché per il consolidamento del profilo della Romania come fornitore di istruzione, partendo dalla tradizione di cooperazione in questo campo con i paesi della regione. Di recente, in Romania è stata adottata la Strategia nazionale per l'Africa. (Rob)