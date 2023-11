Serbia-Usa: vice sottosegretaria commercio Farrell, potenziale nostra cooperazione non ha limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale per la cooperazione tra Serbia e Stati Uniti non ha limiti. Lo ha dichiarato la vice sottosegretaria al commercio internazionale Usa, Diane Farrell, dopo gli incontri, definiti "eccellenti", di Belgrado con la premier Ana Brnabic e la ministra dell'Energia Dubravka Djedovic Handanovic. Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika". Farrell ha sottolineato di essere arrivata in Serbia "con nuove idee su come rafforzare la cooperazione commerciale tra i due Paesi", aggiungendo che durante i colloqui si è parlato di cooperazione nel campo scientifico. "Abbiamo discusso della cooperazione nel campo della tecnologia e dell'energia pulita. Delle aziende statunitensi che già operano in Serbia, di diversi progetti e della cooperazione con il governo serbo nel campo delle infrastrutture e della tecnologia digitale", ha detto Farrell. La premier Brnabic ha valutato da parte sua che gli Stati Uniti sono "uno dei partner politici ed economici esteri più importanti della Serbia". La ministra dell'Energia ha invece evidenziato che il Paese è determinato a migliorare ulteriormente la cooperazione con i partner Usa, attraverso "maggiori investimenti, scambi commerciali e vari programmi di sostegno allo sviluppo, nonché attraverso un ulteriore rafforzamento degli scambi nel campo dell'informatica e dell'energia". (Seb)