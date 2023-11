Spagna-Algeria: governo approverà oggi nomina del nuovo ambasciatore Daghmun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo approverà oggi la nomina di Abdelfeta Daghmun a nuovo ambasciatore dell'Algeria in Spagna, dopo che Algeri aveva richiamato il suo precedente rappresentante per consultazioni nel marzo 2022 in risposta al sostegno del governo di Pedro Sanchez al piano di autonomia marocchina per il Sahara occidentale. Lo hanno riferito fonti dell'esecutivo di Madrid all'agenzia di stampa "Europa Press". Daghmun, già numero due della legazione diplomatica algerina in Spagna, prenderà il posto di Said Musi. (Spm)