Medio Oriente: arrivati in Romania gli 86 cittadini evacuati dalla Striscia di Gaza

- Un gruppo composto di 86 cittadini romeni e loro familiari evacuati dalla Striscia di Gaza è arrivato questa notte in Romania, a bordo di un volo speciale, operato dalla compagnia di bandiera Tarom. Lo riferisce il ministero degli Esteri con un comunicato. Gli 86 cittadini romeni e i loro familiari sono arrivati in Egitto attraverso la frontiera di Rafah, nella giornata di sabato, e sono stati poi presi in consegna dai rappresentanti dell'Ambasciata della Romania in Egitto. Una squadra mobile della cellula di crisi del ministero romeno li ha poi accompagnati al Cairo, da dove si sono imbarcati per la Romania. La diplomazia romena prosegue il dialogo con le autorità israeliane ed egiziane al fine di facilitare l'evacuazione degli altri cittadini romeni e dei loro familiari nella Striscia di Gaza, a seconda degli sviluppi sul terreno e dell'accordo delle parti coinvolte. Tre squadre consolari mobili dell'Unità di reazione rapida della cellula di crisi del ministero degli Esteri romeno si trovano in Egitto, per sostenere iniziative specifiche sul campo", riferisce il ministero. A oggi, 220 cittadini romeni e i loro familiari sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza. (Rob)