Medio Oriente: Cisgiordania, due palestinesi morti in scontri con forze israeliane a Tulkarm

- Almeno due palestinesi sono morti negli scontri scoppiati nella serata di ieri nel campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, a seguito dell’incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), precisando che dal 7 ottobre, data di inizio della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, i palestinesi morti in Cisgiordania negli scontri con le Idf e le forze di sicurezza israeliane e negli attacchi dei coloni sono 182 (di cui 27 solo a Tulkarm), mentre i feriti sono almeno 2.700. Ami Khader, direttore dell’ospedale Thabet di Tulkarm riferisce invece che i palestinesi morti negli scontri di ieri notte sono almeno cinque. Da parte loro, le Idf hanno confermato di aver effettuato un’operazione di sicurezza a Tulkarm. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, gli scontri sono scoppiati quando gruppi di giovani palestinesi, tra i quali, come conferma l’agenzia di stampa palestinese “Shehab” via Telegram, erano presenti elementi delle Brigate Al Aqsa, ala armata del movimento laico palestinese Fatah (che detiene le redini dell’Anp in Cisgiordania ed è rivale del movimento islamista Hamas), hanno tentato di impedire l’ingresso delle Idf nel campo profughi dal lato ovest. Gli scontri a fuoco sono proseguiti per ore, mentre i gruppi e le fazioni palestinesi locali hanno indetto per oggi uno sciopero generale per protestare contro le operazioni delle autorità israeliane in Cisgiordania. Le Idf, inoltre, ieri sera hanno effettuato un’incursione nella città di Anabta, a est di Tulkarm, stabilendo un posto di blocco in direzione della vicina città di Balaa. (Res)