© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno “calpestando la pace in Europa” tramite la fornitura all’Ucraina di armi proibite come le munizioni a grappolo. Lo ha dichiarato Cho Chol-su, capo del dipartimento per le organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri nordcoreano, in un'intervista all’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”).(Git)