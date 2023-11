Ucraina: tribunale, 60 giorni di detenzione cautelare per parlamentare Dubinsky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Kiev ha disposto la misura di custodia cautelare di 60 giorni per il deputato della Verkhovna Rada ucraina (il Parlamento monocamerale di Kiev) Alexander Dubinsky, sospettato di alto tradimento. Lo riferisce la pubblicazione ucraina "Zerkalo Nedeli". "Nella notte, il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha disposto una misura preventiva per il deputato popolare Alexander Dubinsky, sospettato di alto tradimento, sotto forma di detenzione per 60 giorni senza possibilità di cauzione", riferisce la pubblicazione, citando le parole di Dubinsky scritte sul suo canale Telegram. Dubinsky è stato accusato di due capi d'imputazione, tra cui alto tradimento. Successivamente i Servizi di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha confermato le informazioni sull'avvio di un procedimento penale contro il deputato. Dubindky è accusato di aver diffuso falsità sui vertici politico-militari dell'Ucraina. Il parlamentare ha definito il caso contro di lui politicamente motivato a causa delle critiche da lui rivolte contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo capo di gabinetto Andriy Yermak. (Kiu)