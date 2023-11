Apec: incontro ministri Finanze, Yellen sollecita percorso di crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze dei Paesi membri della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) riuniti a San Francisco, negli Stati Uniti, hanno discusso delle politiche di sostenibilità della crescita regionale, dello sviluppo delle risorse digitali e del sostegno ai progetti energetici. Lo ha riferito la segretaria del Tesoro Usa Janet Yellen al termine dell'incontro quadro dei ministri che si è tenuto ieri, e che è stato presieduto proprio dalla segretaria statunitense. Yellen ha dichiarato che il tema della sostenibilità della crescita è stato al centro dei colloqui tra i ministri, che si sono confrontati in merito alle modalità di rafforzamento delle capacità produttive nazionali lavorando al contempo per finanziare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e caratterizzate da maggiori opportunità per i meno abbienti. Yellen ha sollecitato gli omologhi e i Paesi membri dell’Apec a collaborare per raggiungere gli obiettivi di una “comunità dell’Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica”, in linea con gli obiettivi della presidenza di turno Usa dell’organizzazione. “Dobbiamo migliorare ulteriormente le nostre prospettive economiche a lungo termine rafforzando l’offerta di lavoro, l’innovazione e gli investimenti in infrastrutture secondo modalità che siano anche sostenibili e riducano le diseguaglianze”, ha detto Yellen. “Dobbiamo porci su un percorso di crescita sostenibile (…) che salvaguardi il nostro pianeta fornendo alle nostre economie l’energia pulita necessaria a crescere. E dobbiamo far leva sulle tecnologie emergenti per guidare l’innovazione mantenendo la stabilità dei mercati finanziari”.(Was)