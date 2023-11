Medio Oriente: Cisgiordania, palestinese morto in scontri con forze israeliane a Beit Hanun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è morto all’alba di questa mattina a seguito delle ferite riportate ieri sera, mentre tentava di sferrare un attacco all’arma bianca contro un reparto delle Forze di difesa israeliane (Idf) nei pressi della città di Beit Hanun, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che le Idf, dopo il suo ferimento, avrebbero impedito l’arrivo sul posto delle ambulanze per prestargli i soccorsi. Continua, intanto, la campagna di arresti delle autorità israeliane in Cisgiordania. Questa mattina, sette palestinesi sono stati arrestati nel governatorato di Hebron, mentre altri due arresti sono stati effettuati a Beit Rima, a nord di Ramallah, dove ieri sera le Idf avevano già lanciato un’incursione per arrestare due uomini. All’alba di questa mattina, inoltre, le autorità israeliane hanno condotto un’operazione di sicurezza nel vicino campo profughi di Jalazoun, sempre a nord di Ramallah, arrestando un uomo, mentre gruppi di giovani palestinesi tentavano di impedirne l’avanzata. Ne sono nati scontri, ma non si hanno segnalazioni di vittime o feriti. (Res)