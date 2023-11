Emirati-Italia: Crosetto, Salone di Dubai è tra i più importanti del settore aeronautico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell’evento, il ministro Crosetto ha incontrato l’omologo emiratino, Mohammed bin Ahmed al Bowardi, con il quale ha discusso “di sicurezza globale e del ruolo strategico degli Emirati per la stabilità della regione”, come si legge in un messaggio diffuso dal ministero della Difesa italiano sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). I due, inoltre, hanno manifestato il “comune interesse per lo sviluppo di ulteriori opportunità di collaborazione nell’ambito dell’industria e della difesa”. In un altro messaggio del medesimo dicastero, si legge che Crosetto ha incontrato anche i piloti delle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare, “simbolo e orgoglio del made in Italy e della capacità di far squadra di tutto il Sistema Paese”. (Res)