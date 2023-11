Russia: governatore regionale di Oryol, abbattuto drone ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone ucraino è stato abbattuto nella regione russa di Oryol dalle forze di difesa aerea: non ci sono stati danni o vittime. Lo ha riferito il governatore della regione Andrei Klychkov. "Oggi, nelle prime ore del mattino, nel nord ovest della regione di Oryol, le forze di difesa aerea in servizio hanno abbattuto un velivolo aereo senza pilota ucraino. Non ci sono stati danni alle infrastrutture e nessuna vittima", ha scritto il governatore sul suo canale Telegram. Klychkov ha aggiunto che si stanno adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. (Rum)