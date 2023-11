Indonesia: olio di palma, Prabowo Subianto punta l’indice contro l’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa e principale candidato alla presidenza dell’Indonesia, Prabowo Subianto, ha rivolto dure critiche all'Unione europea per aver vietato l'importazione di olio di palma, e ha affermato che gli europei durante il periodo coloniale sono stati responsabili della deforestazione dell’Indonesia. Lo riferisce il quotidiano indonesiano "Jakarta Post". Durante un intervento al Centre for Strategic and International Studies (Csis) di Giacarta, il candidato alla presidenza ha dichiarato di voler mantenere gli indirizzi fondamentali della politica estera indonesiana, ma ha anche accusato l’Ue e l’Occidente in generale di forzare “dopi standard” e di aver perso la leadership morale. L'Indonesia, ha detto Prabowo, è stata trattata “ingiustamente” attraverso misure protezionistiche imposte tra le altre anche alle esportazioni di minerali critici. Molti indonesiani nutrono “simpatia e ammirazione” per gli Stati Uniti e l’Unione europea, ha detto Prabowo, avvertendo però che tali orientamenti stanno cambiando di pari passo con le dinamiche geopolitiche. L’Indonesia, ha affermato il ministro, dovrebbe “riequilibrare” le proprie relazioni internazionali rafforzando i rapporti con Cina e India, anziché continuare a guardare all’occidente.(Fim)