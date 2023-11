Medio Oriente: Cisgiordania, sale a sei morti il bilancio degli scontri a Tulkarm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a sei il bilancio dei morti degli scontri iniziati ieri sera e proseguiti per ore nella città di Tulkarm, in Cisgiordania, tra le Forze di difesa israeliane e gruppi di giovani palestinesi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Agli scontri, come confermato dall’agenzia di stampa palestinese “Shehab” via Telegram, hanno preso parte gruppi di militanti delle Brigate Al Aqsa, ala armata del movimento laico palestinese Fatah, che detiene le redini dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), al governo in Cisgiordania, ed è rivale del movimento islamista Hamas. (Res)