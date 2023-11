Myanmar: liberati 19 sudcoreani sequestrati da un’azienda illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di cittadini sudcoreani sequestrati da una azienda illegale in Myanmar sono stati liberati e trasferiti a Yangon. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri sudcoreano. Le autorità coreane si erano attivate ad ottobre, dopo la circolazione di rapporti secondo cui 19 cittadini sudcoreani erano tenuti sotto sequestro nella cittadina birmana di confine di Tachileik. Le autorità birmane sono riuscite a rintracciare i cittadini coreani, a liberarli e a trasferirli a Yangon. Tachileik si trova all’interno del cosiddetto Triangolo d’oro tra Thailandia, Myanmar e Laos, un’area nota per la proliferazione di attività illegali come il contrabbando di droga e le frodi telefoniche.(Git)