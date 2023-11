Medio Oriente: ministero Sanità Gaza, sale a 11.240 il bilancio dei morti dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 11.240 morti, di cui oltre 4.600 bambini, il bilancio delle vittime palestinesi del conflitto tra Israele e il movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza, giunto al suo 39esimo giorno. Lo ha riferito il ministero della Sanità del governo di Gaza, guidato da Hamas. Da giorni, violenti scontri armati sono tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e Hamas stanno interessando l’aera del complesso ospedaliero di Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza. Al di sotto dell’edificio, secondo le autorità israeliane e secondo quanto riferito da fonti anonime dell’intelligence statunitense all’emittente “Cnn”, si troverebbe una postazione di comando di Hamas, che utilizzerebbe inoltre il carburante inviato per garantire il funzionamento dell’ospedale. Intanto, le continue interruzioni della corrente elettrica all’interno della struttura, causate dalla carenza di carburante, stanno provocando la morte di feriti in terapia intensiva e neonati prematuri. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, il bilancio delle vittime nell’ospedale Al Shifa dallo scorso 11 novembre è salità a 34 morti, di cui 27 pazienti in terapia intensiva e sette neonati prematuri. Inoltre, l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” ha riferito che l’ospedale è stato cinto d’assedio dalle Idf, mentre i medici hanno rifiutato finora di eseguire l’ordine di evacuazione della struttura, nel timore che 700 pazienti a rischio possano morire. Tanto più che il numero delle ambulanze funzionanti è insufficiente a trasportarli tutti in altri ospedali. “Il problema non è il personale medico, ma sono le condizioni dei pazienti”, ha spiegato Munir al Bursh, direttore generale del ministero della Sanità di Gaza, “se restano (nell’ospedale Al Shifa, ndr) muoiono, ma se sono trasportati altrove moriranno durante il tragitto”. “I medici finora hanno rifiutato di lasciare l’ospedale”, ha aggiunto, “mentre un gruppo di sfollati è già partito con le famiglie”. La partenza di questi ultimi, peraltro, è resa difficile dagli scontri armati in corso all’esterno dell’edificio. (Res)