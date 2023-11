Giappone: assistente di volo singaporiana arrestata per taccheggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una assistente di volo della compagnia aerea Singapore Airlines è stata arrestata in Giappone per il furto di merce del valore di circa 10mila yen (66 dollari) da un negozio. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la donna 33enne è stata arrestata il 6 novembre per aver rubato asciugamani e altra merce da un negozio a Narita, cittadina della prefettura di Chiba che ospita uno dei due principali aeroporti di Tokyo. La donna avrebbe anche morso a un braccio un 51enne che aveva tentato di impedirle di fuggire con la merce. La compagnia aerea singaporiana ha confermato l’arresto di una sua dipendente in Giappone.(Git)