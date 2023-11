Imprese: Urso, gli aiuti vanno coordinati in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha appena lanciato un piano di aiuti per la sua industria contro il caro energia. La Francia si avvia a fare lo stesso. L'industria italiana è molto preoccupata per le ricadute in termini di concorrenza e competitività. Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa farà l'Italia: "Credo che la strada della cooperazione industriale europea sui reattori di nuova generazione nucleare, che le imprese siderurgiche suggeriscono, sia la strada giusta per una soluzione strutturale ed unitaria al divario competitivo tra i grandi Paesi manifatturieri d'Europa, evitando una corsa ai sussidi di Stato. Nel contempo ciò favorirebbe il processo di decarbonizzazione e garantirebbe l'autonomia strategica europea nel campo energetico". "Sarà anche questo - aggiunge - all'ordine del giorno della prossima trilaterale Italia-Francia-Germania sulla politica industriale che si terrà a Parigi nel mese di gennaio proprio sulla tecnologia green e sulla produzione energetica". Crescita quasi piatta, produzione industriale ferma. L'Italia nel 2024 potrebbe rischiare la recessione: "È importante il giudizio delle tre agenzie di rating che, nonostante il carico del superbonus, - un'autentica follia -, e l'aumento straordinario del tasso di interesse per le scelte della Bce, hanno giudicato il nostro debito pubblico pienamente sostenibile. Per Fitch è dovuto alla dimensione ampia della nostra economia e alla coesione della coalizione di governo, considerati due elementi di stabilità importanti. Non era affatto scontato". (segue) (Res)